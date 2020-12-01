01 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
траурный венок похороны (2007) | Фото: wenok.ru

Советник губернатора Прикамья сравнил смертность от коронавируса с пожаром в "Хромой лошади"

Советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев в своем Facebook обратил внимание на рост смертности в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Избыточную смертность (временное увеличение смертности в сравнении с показателями прошлых лет) он назвал одним из наиболее точных показателей последствий эпидемии и отметил, что не менее 80% избыточной смертности в этом году так или иначе связаны с коронавирусом. Связь либо прямая - когда люди умирали из-за инфекции, или косвенная - когда к этому привела задержка оказания медицинской помощи из-за перегрузки системы здравоохранения.

"По данным Росстата, умерло на 1329 человек больше, чем за тот же период прошлого. Только в сентябре – на 418. Большинство этих смертей напрямую или косвенно связаны с коронавирусом. Судя по динамике заболеваемости, в ближайшие месяцы умирать будут еще чаще. Скорее всего, число жертв эпидемии уже сейчас в 10 раз превышает количество погибших в самом трагическом событии в истории Пермского края – пожаре в "Хромой лошади". Мы буквально горим", - написал он.

Он сравнил эпидемию с пожаром и отметил, что справиться с ним, нанимая больше "пожарных" - говоря о врачах, или набирая больше "воды", имея ввиду лекарства - невозможно. Не поможет и увеличение числа больниц. Желебев подчеркнул, что одним увеличением объемов медицинской помощи всех не спасти и что число смертности - результат поведения самих людей.

"Пермяки были самыми ответственными в стране по следованию правилам весной и намного лучше стали соблюдать предосторожности в последние дни. Именно они своими действиями снизили число заражений и спасли сотни жизней. Вот кто главные герои. Поэтому соблюдайте дистанцию, носите маски и делайте это правильно, прикрывая рот и нос, сократите число контактов до минимума, изолируйтесь при любых признаках ОРВИ и посоветуйте все это своим близким. Берегите себя – и вы спасете жизнь и здоровье других", - заявил он.

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Советник губернатора Прикамья сравнил смертность от коронавируса с пожаром в "Хромой лошади"

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Теги: Дмитрий Жебелев, смертность, коронавирус



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