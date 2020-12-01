01 Декабря 2020
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военный спутник США, космос (2017) | Фото: john pulsipher/global look press

Оружием, которым был убит в Иране физик-ядерщик, управляли через спутник

Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al-Alam.

По словам источника, оружие израильского производства контролировали при помощи спутника.

Покушение на ученого-физика произошло 27 ноября в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Фахризаде был ранен и позже умер в больнице.

Как стало известно, иранская разведка получала информацию, что на Фахризаде готовится покушение, которое "может произойти именно в том месте, где это случилось", пишет Regnum.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об израильском следе в убийстве. Тегеран призвал мировое сообщество осудить акт терроризма.

Отметим, сразу после убийства ученого парламент Ирана начал обсуждения закона, позволяющего атомной индустрии страны увеличить уровень обогащения урана до 20% и выше, то есть фактически получить оружейный уран.

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Оружием, которым был убит в Иране физик-ядерщик, управляли через спутник

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Теги: Иран, Мохсен Фахризаде, оружие, спутник



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