Оружием, которым был убит в Иране физик-ядерщик, управляли через спутник

Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al-Alam.

По словам источника, оружие израильского производства контролировали при помощи спутника.

Покушение на ученого-физика произошло 27 ноября в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Фахризаде был ранен и позже умер в больнице.

Как стало известно, иранская разведка получала информацию, что на Фахризаде готовится покушение, которое "может произойти именно в том месте, где это случилось", пишет Regnum.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил об израильском следе в убийстве. Тегеран призвал мировое сообщество осудить акт терроризма.

Отметим, сразу после убийства ученого парламент Ирана начал обсуждения закона, позволяющего атомной индустрии страны увеличить уровень обогащения урана до 20% и выше, то есть фактически получить оружейный уран.