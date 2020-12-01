01 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-лидер "Трезвых дворов", осужденный к 11 годам колонии за наркотики, не смог обжаловать приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего лидера движения "Трезвые дворы" Антона Худякова, осужденного к 11 годам в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"В апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить приговор районного суда и возвратить уголовное дело прокурору", - отметили в суде.

Напомним, в июле 2019 г. осужденный приобрел наркотическое средство, содержащее мефедрон в трех полимерных свертках, суммарной массой не менее 49,07 г. Этот наркотик он забрал из тайника вблизи поселка Большой Исток в Свердловской области.

В этот же день его остановили сотрудники полиции. При осмотре автомобиля были изъяты свертки с наркотиком.

Осужденный вину отрицал. Заявлял, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления, указывал на свою наркотическую зависимость.

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В Челябинске экс-лидер "Трезвых дворов", осужденный к 11 годам колонии за наркотики, не смог обжаловать приговор

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Теги: Трезвые дворы, суд, приговор, наркотики,



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