В Челябинске экс-лидер "Трезвых дворов", осужденный к 11 годам колонии за наркотики, не смог обжаловать приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего лидера движения "Трезвые дворы" Антона Худякова, осужденного к 11 годам в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"В апелляционной жалобе сторона защиты просила отменить приговор районного суда и возвратить уголовное дело прокурору", - отметили в суде.

Напомним, в июле 2019 г. осужденный приобрел наркотическое средство, содержащее мефедрон в трех полимерных свертках, суммарной массой не менее 49,07 г. Этот наркотик он забрал из тайника вблизи поселка Большой Исток в Свердловской области.

В этот же день его остановили сотрудники полиции. При осмотре автомобиля были изъяты свертки с наркотиком.

Осужденный вину отрицал. Заявлял, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления, указывал на свою наркотическую зависимость.