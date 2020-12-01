На 99-м году жизни скончалась президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

В Москве на 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

Антонова возглавляла ГМИИ им. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года. С 2013 года она занимала пост президента музея.

С 1992 года являлась Почетным членом Международного Совета музеев, Академиком Российской Академии Образования, Российской Академии художеств, почетным доктором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), заслуженным деятелем искусств РФ.

Награждена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, За заслуги перед Отечеством I, II, III и IV степени (полный Кавалер ордена).

Лауреат Государственной премии РФ 1995 года.

Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития Музея, создания "музейского городка". По предложению Ирины Александровны к участию в работе по реконструкции Музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов, имеющий большой опыт в области современной музейной архитектуры, сэр Норман Фостер (Великобритания).

На протяжении многих лет Антонова вела преподавательскую работу (искусствоведческое отделение МГУ, Институт кинематографии, аудитория ГМИИ им. А.С. Пушкина, цикл лекций в Институте восточных языков в Париже и т.д.). Кроме того, всю свою творческую жизнь она занималась популяризаций ГМИИ имени А.С. Пушкина: является автором более 100 публикаций (каталожных и альбомных статей, сценариев научно-популярных фильмов, телевизионных передач и т.д.).