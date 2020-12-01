01 Декабря 2020
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Сергей Зверев Байкал (2019) | Фото:instagram.com/zverevsuperstar

Сергей Зверев заявил о предложениях баллотироваться в Госдуму от Бурятии

Певец и стилист Сергей Зверев заявил, что "со всей страны приходят предложения баллотироваться в Государственную думу от Бурятии". "И я задумался", - рассказал артист в своем блоге в Instagram.

Хотя ранее появились слухи о том, что, например, "Единая Россия" собирается ограничить выдвижение от своего имени в Госдуму артистов, спортсменов и прочих певцов, но для Зверева, вероятно, могли бы сделать исключение. Ведь популярность в последнее время он зарабатывает именно на политической повестке, а не на своем уже порядком подзабытом публикой образе из начала нулевых.

Зверев активно вступился за экологию Байкала. Он родился в Бурятии и некоторое время жил недалеко от Иркутска, правда, в возрасте шести лет переехал с матерью в Казахстан. Когда появились сообщения о строительстве на Байкале завода по производству бутилированной воды для Китая, Зверев вышел с одиночным пикетом к стенам Кремля. За что его задержали, судили и оштрафовали. На этом артист не остановился, он начал активно бороться с другими бедами Байкала, например, вырубкой лесов для строительства объектов РЖД.

Сергей Зверев(2019)|Фото:instagram.com/zverevsuperstar

"Пришло письмо... За защиту Всемирного Достояния Озера Байкал - меня поставили на профилактический учёт, как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий и прислали предостережение. Что вы думаете по этому поводу??? Поздравляю с Днем Рождения Президента России Владимира Владимировича Путина! Желаю здоровья - это сейчас самое важное!" – написал Зверев в своем блоге в октябре.

Оппозиционный настрой и увлеченность острыми проблемами экологии делают Зверева желанным для любой партии, которая, правда, должна не побояться его экзальтированного образа.

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Сергей Зверев заявил о предложениях баллотироваться в Госдуму от Бурятии

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Теги: сергей зверев, выборы в госдуму, экология, байкал, бурятия



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