01 Декабря 2020
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Михаил Дегтярев в маске (2020) | Фото: t.me/bazabazon

Дегтярев попросил жителей края самим возить врачей к больным COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона активнее присоединяться к волонтерской работе по обеспечению врачей транспортом и горячим питанием.

Причем подключиться к решению проблем просят как обычных жителей, так и бизнес.

И.о. зампреда правительства по соцвопросам Евгений Никонов уточнил, что транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, посещающих пациентов на дому.

Как сообщает Regnum, добровольцы также привлечены к выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19.

В октябре власти Хабаровского края из-за нехватки кадров призвали на помощь волонтеров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах. Кроме студентов, привлекают ординаторов, преподавателей медуниверситета. Никонов заявил о "практически военной ситуации".

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Дегтярев попросил жителей края самим возить врачей к больным COVID-19

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Теги: михаил дегтярев, врачи, коронавируса, волонтеры



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