Прокуратура обжаловала возвращение брата экс-резидента Comedy Club в уральскую мэрию

Прокуратура не согласилась с решением суда по иску бывшего начальника управления культуры Полевского Максима Незлобина к мэрии уральского города. Подана апелляция.

Напомним, речь шла о трудовом споре: Незлобин пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. 21 октября иск брата бывшего резидента Comedy Club Александра Незлобина был удовлетворен частично.

Полевской городской суд восстановил Максима Незлобина на его должности в управлении культуры. Также экс-чиновник требовал взыскать с мэрии упущенный заработок за то время, пока он был без работы, но в этой части суд отказал.

В конце минувшей недели данное решение было обжаловано. Как сообщается в электронной картотеке дел суда, апелляционную жалобу подал представитель прокуратуры. Она принята к рассмотрению, ее должны рассмотреть в декабре.

Напомним, ранее Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. После этого он и был уволен из управления культуры.