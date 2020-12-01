01 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
школа, школьники (2015) | Фото: sibkray.ru

Челябинским школьникам на уроке рассказали о криминальной субкультуре и тюремных татуировках

В челябинской гимназии №93 провели урок о криминальной субкультуре в современной России. Адвокат Михаил Янин рассказал школьникам о невербальном общение в криминальной среде и татуировках, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

"Мы рассказали школьникам о специфике криминальной субкультуры современной России. Особое внимание было уделено невербальному общению в криминальной среде, в том числе – криминальной татуировке. Ребятам были продемонстрированы уникальные объекты, изъятые у подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах и колониях. Хотелось бы отметить, с каким вниманием школьники слушали наше выступление", - сообщил на своей странице в соцсети Михаил Янин.

Наиболее активным школьникам вручили монографию "Криминальная субкультура в современной России" с дарственной надписью. Адвокаты выразили надежду, что их урок принес пользу подрастающему поколению. С таким мнением не согласилась общественница Валентина Волкова.

"В гимназии №93 прошла лекция о субкультуре АУЕ, с недавних пор запрещённой в РФ… Школьникам рассказали о тюремном жаргоне, хитрых приспособлениях заключённых, а особенно активным вручили монографию "Криминальная субкультура в современной России" с дарственной надписью. Готовьтесь, дети, к сложной жизни в России: с двойными стандартами, беспределом полиции и лозунгом "Для друзей — всё, для врагов — закон", - написала она на своей странице Facebook.

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Челябинским школьникам на уроке рассказали о криминальной субкультуре и тюремных татуировках

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Теги: субкультура, татуировки, школа, школьник, гимназия,



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