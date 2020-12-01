Аутсорсинг отменяется? Конкурс по передаче тагильских "скорых" частнику не состоялся

"Скорые" Нижнего Тагила пока не перейдут на аутсорсинг. Как сообщает Tagilcity, конкурс признан несостоявшимся, решение было принято на заседании рабочей комиссии.

На конкурс заявилась только одна компания - ООО "РТ-Социальная сфера", "дочка" "Ростеха". Генеральным директором компании со штатом в семь человек является Владислав Лихачев. С момента своей регистрации в Москве в марте 2019 г. организация уже заключила множество контрактов со станциями "скорой помощи". Только в текущем году таких было шесть на общую сумму в 1,9 млрд руб. Помимо этого, "РТ-Социальная сфера" с конца октября оказывает услуги министерству здравоохранения Свердловской области. Стоимость договора составляет 117,9 млн руб.

Однако из-за того, что заявку подала только одна фирма, конкурс в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся.

Напомним, в начале ноября в Сети появился приказ, согласно которому в Нижнем Тагиле начинается массовое сокращение сотрудников "скорой помощи" из-за перехода на аутсорсинг. Уже тогда стало известно, что подрядчиком может стать "дочка" "Ростеха". Позже, выступая в заксобрании, губернатор Евгений Куйвашев назвал нынешнюю работу "скорых" "каменным веком" и поддержал реформу. 27 ноября сотрудники станции записали видеообращение, в котором выступили против "продажи" их частнику.