Пермскому краю исполнилось 15 лет

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил регион с 15-летием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевых губернатора и правительства.

"Сегодня – наш общий праздник. Какими бы мы ни были разными, нас всех объединяет любовь к общему дому, забота о его будущем. Все эти 15 лет мы живём и развиваемся, как единое целое, работаем для процветания родного края. Благодарю всех жителей за энергию, талант, целеустремленность, особый "пермский" характер, которые лежат в основе достижений Пермского края. Мы гордимся нашим регионом как мощным промышленным, научным и культурным центром", - отметил в своём поздравлении Махонин.

Он поблагодарил "всех, кто живёт и работает на пермской земле, воспитывает здесь своих детей и внуков", а также пожелал жителям края "крепкого здоровья, счастья и благополучия".

Напомним, край появился на карте России 1 декабря 2005 г. в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.