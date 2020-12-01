Исследование: Россияне готовы выходить на экопротесты, но не готовы голосовать за "зеленых"

Социологи изучили политический потенциал экологической повестки в России. По их данным, в ближайшие два-три года у экозащитного движения нет самостоятельных перспектив федерального масштаба.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ВЦИОМ, научно-исследовательский центр (НИЦ) "Особое мнение" и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Как выяснили исследователи, экологическую обстановку в своем регионе россияне оценивают лучше, чем в стране и мире в целом. Аналогичный расклад наблюдается и при ответе на вопрос об изменении экологической обстановки за последние два-три года.

Хуже всего состояние экологии оценивают жители городов-миллионников (39%), за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (их социологи выделили в отдельную группу). Жители сел, наоборот, чаще выбирают позитивные оценки (42%). В Москве и Петербурге доминируют средние оценки — 41%.

При этом выявилась парадоксальность полученных данных: люди более или менее благополучно оценивают ситуацию в своем регионе, но каждый третий готов участвовать в протестах.

Так, 35% респондентов заявили, что готовы лично принять участие в подобных акциях, если они состоятся. Меньше всего желающих протестовать в Москве и Петербурге (21%), больше всего — в селах (42%).

Авторы исследования объясняют это "сублимацией социального напряжения", связанного с пандемией и ухудшением социально-экономической ситуации.

В администрации президента некоторое время считали перспективной идею создания новой зеленой партии, поэтому Кремль поддержал появившуюся в 2019 году партию "Зеленая альтернатива", отмечают источники газеты. Однако сейчас близкий к АП источник считает, что проект зеленой партии не встретит поддержки населения.

По данным ВЦИОМа, за основанную в 1993 году партию "Зеленые" в целом по России готовы проголосовать 2% респондентов, а за новую "Зеленую альтернативу" — 0,1%.

Напомним, партия "Зеленая альтернатива" получила право участвовать в думских выборах 2021 года без сбора подписей.