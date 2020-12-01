Китайский "конкурент МС-21" будет сертифицирован в следующем году

Китайский лайнер С-919 может уже в следующем году получить сертификат лётной годности и приступить к полётам на территории КНР. Испытания С-919 начались в 2017 г., к настоящему времени уже построено шесть таких машин, совершающих испытательные полёты.

COMAC планирует ввести лайнер в эксплуатацию к 2021 году. Следует отметить, что изначально цель была поставлена ​​на 2019 год, но помешал ряд факторов. Однако маловероятно, что срок будет снова отложен, о чем, например, свидетельствует выступление C-919 на авиасалоне в Наньчане в конце октября.

Первым получателем нового лайнера станет компания China Eastern Airlines, штаб-квартира которой располагается в Шанхае — там же, где и компания COMAC, производящая С-919.

Что касается заказов, то C-919 уже получил 815 заказов от 28 заказчиков, 27 из которых — внутрикитайские. Об эксплуатации новой машины за рубежом на данном этапе речи не идёт. Лайнер может составить конкуренцию Boeing и Airbus, - отмечает "Ванъи синьвэнь", - но сейчас практически неизбежны сложности с сертификацией на Западе.

Напомним, в России производство конкурента С-919 - самолета МС-21 снова откладывается. Раньше предполагалось, что среднемагистральный самолет производства ОАК поступит в серийное производство до конца 2020-го. Теперь на это нет надежды. Более того, машину рассчитывают сертифицировать в России лишь до конца следующего года. Хотя недавно корпорация "Иркут" отчиталась о сборке первого МС-21 с российскими двигателями ПД-14 вместо американских. Основным потенциальным эксплуатантом МС-21 может стать "Аэрофлот".