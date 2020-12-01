Расходы непарламентских партий почти сравнялись с теми, что сидят в Госдуме

Расходы непарламентских партий в России в предвыборный год значительно приблизились к тратам партий, у которых есть свои фракции в Госдуме, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчеты объединений, предоставленные в Центральную избирательную комиссию.

Основная статья увеличения расходов у всех партий – пропаганда. А вот мероприятия стали обходиться дешевле (многие из них вообще были отменены – эпидемия же).

Больше всего денег в третьем квартале 2020 года поступило на счет "Единой России" – 260 млн руб. На втором месте оказалась непарламентская партия "Новые люди" с 179 млн руб. Третье место тоже у объединения, отсутствующего в Госдуме – у Партии пенсионеров (92 млн руб.). Значительно отстают КПРФ (18 млн руб.) и "Справедливая Россия" (13 млн руб.). Нулевые отчеты подали в ЦИК Партия прямой демократии и "Зеленая альтернатива".

Издание отмечает, что на третий квартал в этом году пришлись региональные выборы – губернаторов, в местные парламенты и т.д. В следующем году на него же придутся выборы в Госдуму.

Интересно изменились пожертвования, получаемые партиями. У ЕР этот вид доходов вырос на 10 млн по сравнению с тем же периодом 2019 года. У КПРФ эта статья сократилась на 36 млн. У ЛДПР эта статья доходов выросла более чем на 70 млн руб.

По расходам лидирует "Единая Россия" с разительным отрывом от ближайшего преследователя: в третьем квартале партия потратила 2,1 млрд руб. У КПРФ "всего" 403 млн руб., у ЛДПР – 374 млн руб., у непарламентских "Новых людей" 184 млн руб., у Партии пенсионеров – 102 млн руб. Главные статьи расходов – содержание руководства, пропаганда, отчисления в избирательные фонды и региональным структурным подразделениям.

Так, ЕР потратила на руководящие органы 257 млн руб., КПРФ – 48 млн руб. У "Единой России" – единственной из всех партий – на фоне эпидемии коронавируса выросли почти в два раза расходы на публичные мероприятия – до 48 млн руб.

Пропаганда ЕР обошлась в третьем квартале в 138 млн руб., почти столько же у ЛДПР (128 млн руб.), а вот КПРФ сильно отстает – 30 млн руб.

Остатки на партийных счетах на конец квартала составляли: 1,5 млрд руб.— у "Единой России", 567 млн руб.— у КПРФ, 442,8 млн руб.— у ЛДПР, 19,3 млн руб.— у "Яблока" И только новые партии потратили почти все: у "Новых людей" и "За правду" осталось по 400 тыс. руб.

У экспертов, кстати, очень скептический взгляд на эти отчеты для ЦИКа: они полагают, что "бухгалтерия" не всегда отражает реальные доходы и расходы партий, а также именно то распределение по статьям, которые политические объединения указывают в документах.