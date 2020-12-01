"Зениту" запретили пускать болельщиков на игру с "Уралом"

Матч 17-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" – "Урал" пройдет при закрытых трибунах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба из Петербурга.

Как говорится в сообщении команды, болельщики не смогут посетить домашний матч на "Газпром Арене" в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга. Игра с уральским клубом состоится 5 декабря и начнется в 19.00 по местному времени.

При этом матч "Зенита" в Лиге чемпионов против дортмундской "Боруссии" пройдет со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Эта встреча состоится 8 декабря и начнется в 20.55.

Напомним, в прошлом туре РПЛ "Зенит" в гостях сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 0:0. Что касается "Урала", то команда Юрия Матвеева в Екатеринбурге победила "Сочи" со счетом 1:0.