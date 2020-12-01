"Автомобилист" уступил "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб "Автомобилист" столкнулся с уфимским "Салаватом Юлаевым", однако уступил на домашнем льду со счетом 0:1

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в овертайме "Автомобилист" остался в меньшинстве, и уфимский игрок Гранлунд забросил решающую шайбу. В свою очередь, екатеринбургские спортсмены ни разу не смогли пробить ворота уфимцев. Три периода "на замке" были и ворота екатеринбуржцев.

Следующая игра "Автомобилиста" запланирована с московским "Динамо" на 3 декабря в 19.00 по Екатеринбургу. Место проведения матча - КРК "Уралец".