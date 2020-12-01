01 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин запретил своим подчиненным перебрасывать неизрасходованные деньги нацпроектов на другие цели

Михаил Мишустин подписал постановление, призванное усилить бюджетную дисциплину при выполнении нацпроектов.

Так, проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в декабре 2020 года.

Для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" установлен крайний срок – 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение начнёт действовать с 1 декабря.

"Таким образом, деньги, зарезервированные под конкретные статьи нацпроектов и не израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели. Согласно постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд правительства", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В правительстве считают, что такое ограничение позволит нарастить эффективность расходов.

Бюджетную дисциплину в нацпроектах не раз критиковала Счетная палата РФ. У аудиторов возникло множество претензий, одна из главных – минимальное исполнение бюджетов.  

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказывал, что после утверждения бюджета на 2021 год и период до 2023 года в резервном фонде правительства останется всего 107 млрд руб. на весь следующий год. Парламентарий не исключил, что для фонда придется изыскивать дополнительные средства.

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Мишустин запретил своим подчиненным перебрасывать неизрасходованные деньги нацпроектов на другие цели

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Теги: нацпроекты, бюджетная дисциплина, неизрасходованные средства, резервный фонд правительства



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