01 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
Алексей Текслер, совещание, (2019) | Фото: gubernator74.ru

Бюджет Челябинской области на 2021 год планируется с дефицитом в 22,5 млрд рублей

Доходы бюджета Челябинской области на 2021 год прогнозируются на уровне 185,5 млрд рублей, расходы составят 208 млрд рублей. Дефицит – 22,5 млрд рублей, для его покрытия потребуется привлечь коммерческие заимствования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В 2021 году сохранится финансирование начатых и согласованных ранее социально важных объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта. Увеличится финансирование здравоохранения, расходы на исполнение социальных обязательств возрастут на 15-20% по сравнению с первоначальным планом 2020 года. В частности, региональные выплаты будут проиндексированы на 4%, расширятся возможности использования социального контракта.

Расходы на образования увеличатся на 7%. Сохранится размер дорожного фонда, при этом будет увеличен объем финансирования ремонта дорог местного значения. В числе приоритетных направлений останутся газификация, ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья. В частности, на переселение из аварийного жилья дополнительно направят 750 млн руб.

По данным пресс-службы главы региона, увеличатся расходы бюджета на экологию. В частности, средства направят на рекультивацию челябинской городской свалки, на проекты рекультивации свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Верхнем Уфалее, Озерске, Магнитогорске, на создания мусоросортировочного комплекса и проекта полигона в Южноуральсе, проект новой очереди полигона в Сатке. Также деньги будут выделены на очистку рек Миасс, Ай и рекультивацию мазутохранилища в Златоусте. В полтора раза вырастет финансирование программы "Чистая вода".

Алексей Текслер поставил задачу уже в 2021 году восстановить экономику до докризисного уровня. Также главой региона дано поручение усилить работу по повышению эффективности расходования средств, чтобы минимизировать размер заимствований.

Добавим, что на реализацию гражданских инициатив в регионе заложено 750 млн рублей.

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Бюджет Челябинской области на 2021 год планируется с дефицитом в 22,5 млрд рублей

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Теги: бюджет, дефицит, расходы, экология,



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