Санду отказалась оплачивать долг Приднестровья за газ

Избранный президент Молдавии Майя Санду назвала долг страны перед "Газпромом" нечестным.

По ее словам, общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности.

Санду заявила, что Кишинев не должен платить за голубое топливо, которое использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.

"Нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", – сказала Санду в интервью РБК.

Напомним, ранее Санду вновь заявила о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья. По ее словам, она намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории.

В Кремле в ответ предупредили, что изменение статус-кво может привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье. Россия рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и на отсутствие "каких-либо резких движений в этом плане", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.