01 Декабря 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на 61-году жизни умер заместитель гендиректора "Новой больницы"

В Екатеринбурге скончался заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг "Новой больницы" Игорь Шифрин. Об этом сообщается на сайте учреждения.
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Врач скончался 30 ноября на 61-м году жизни. По данным СМИ, у него был обнаружен коронавирус.

"Администрация и коллектив "Новой больницы" скорбит о безвременной кончине Игоря Михайловича. Светлая память о нем всегда будет в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и всем, кто знал и любил Игоря Михайловича Шифрина", - говорится в сообщении медучреждения.

В больнице назвали Шифрина Врачом с большой буквы, который всегда действовал в интересах пациентов.

Также на днях в Екатеринбурге скончалась старейший сотрудник МАУ "Клинико-диагностический центр", ветеран труда, известный врач-вирусолог Галина Степанова.

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В Екатеринбурге на 61-году жизни умер заместитель гендиректора "Новой больницы"

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Теги: Новая больница, Шифрин, врач



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