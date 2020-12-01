В Екатеринбурге на 61-году жизни умер заместитель гендиректора "Новой больницы"

В Екатеринбурге скончался заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг "Новой больницы" Игорь Шифрин. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Врач скончался 30 ноября на 61-м году жизни. По данным СМИ, у него был обнаружен коронавирус.

"Администрация и коллектив "Новой больницы" скорбит о безвременной кончине Игоря Михайловича. Светлая память о нем всегда будет в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и всем, кто знал и любил Игоря Михайловича Шифрина", - говорится в сообщении медучреждения.

В больнице назвали Шифрина Врачом с большой буквы, который всегда действовал в интересах пациентов.

Также на днях в Екатеринбурге скончалась старейший сотрудник МАУ "Клинико-диагностический центр", ветеран труда, известный врач-вирусолог Галина Степанова.