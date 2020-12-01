СМИ: эксперты видят в цифровом рубле больше проблем, чем возможностей для бизнеса

Планы Центробанка России по внедрению цифрового рубля пока вызывают в финансовом сообществе больше опасений, чем надежд.

Такой вывод можно сделать по итогам первых обсуждений доклада Банка России "Цифровой рубль" представителями финансового рынка. Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, цифровой рубль заставит банки скорректировать свои бизнес-модели, улучшить безналичные платежи, но при этом не станет угрозой самому существованию кредитных организаций – банки как существовали, так и будут существовать, просто улучшатся банковские сервисы и повысится клиентская удовлетворенность.

Пока обсуждаются две модели реализации цифрового рубля. Первая предусматривает, что Центробанк сам открывает цифровые кошельки всем клиентам, включая россиян. Согласно второй, цифровые деньги должны распределяться так же, как бумажные: Банк России будет снабжать ими банки, а те – открывать счета своим клиентам.

Как сообщил президент – председатель правления ИХ "Финам" Владислав Кочетков, для клиента стоимость транзакций не только не упадет, но может даже вырасти – в частности, за счет исчезновения кэшбэка.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с доступностью цифровых денег для малообеспеченных россиян, пишут "Ведомости".

Тем временем, сбербанк может начать эксперимент по выпуску собственной криптовалюты.

Как ожидается, "сберкойн" появится в 2021 году, сообщил председатель правления банка Герман Греф. "Мы очень внимательно смотрим за тем, что делает Центральный банк, находимся в переговорном процессе с регулятором, и это все должно быть увязано с тем контекстом, который будет выбран как стратегия развития цифрового рубля",— сказал он.