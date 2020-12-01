СМИ: запланированное на 1 декабря заседание ОПЕК+ перенесено из-за разногласий

Заседание стран—участниц ОПЕК+, которое должно было состояться 1 декабря, отменено.

Встреча, на которой члены организации планировали принять окончательное решение относительно дальнейшей судьбы сделки по сокращению нефтедобычи, состоится 3 декабря из-за необходимых консультаций, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Центробанк России опубликовал обзор финансовой стабильности за второй-третий кварталы текущего года.

В сложившейся на нефтяном рынке ситуации страны-члены ОПЕК+ могут отложить восстановление прежних объемов нефтедобычи. Это связано с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.