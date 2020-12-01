01 Декабря 2020
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Россиянам выплатят пенсию досрочно

Пенсионные выплаты за январь 2021 года будут выплачены досрочно тем россиянам, кто получает эти выплаты в почтовых отделениях с 1 по 3 число месяца.

Как сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря уходящего года. "Сумма придет полностью - за весь январь", - отметила сенатор, сообщает ТАСС.

Почтовые отделения России начнут работу в обычном режиме с 4 января.

Как сообщалось, Минтруд и Пенсионный фонд России не планируют проводить проверку доходов пенсионеров.

По словам ректора Российского государственного социального университета, члена Общественной палаты, члена Общественного совета Минтруда Натальи Починок, пенсии и дополнительные доходы между собой не связаны.

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Россиянам выплатят пенсию досрочно

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Теги: пенсия, россияне



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