Россиянам выплатят пенсию досрочно

Пенсионные выплаты за январь 2021 года будут выплачены досрочно тем россиянам, кто получает эти выплаты в почтовых отделениях с 1 по 3 число месяца.

Как сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря уходящего года. "Сумма придет полностью - за весь январь", - отметила сенатор, сообщает ТАСС.

Почтовые отделения России начнут работу в обычном режиме с 4 января.

Как сообщалось, Минтруд и Пенсионный фонд России не планируют проводить проверку доходов пенсионеров.

По словам ректора Российского государственного социального университета, члена Общественной палаты, члена Общественного совета Минтруда Натальи Починок, пенсии и дополнительные доходы между собой не связаны.