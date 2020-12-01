В России появились бесплатные звонки на единый номер по коронавирусу

Крупные мобильные операторы России обнулили стоимость звонков на единый федеральный номер 122, на который все россияне могут обращаться по вопросам, связанным с коронавирусом, пишет "Коммерсант".

О проблеме недозвона до поликлиник и call-центров по COVID-19 говорят и граждане, и СМИ, даже Владимиру Путину на одном из последних совещаний по коронавирусу сообщили, что дозвониться и сообщить о своем состоянии бывает нереально. Президент потребовал решить проблему.

В правительстве проанализировали ситуацию и сделали вывод, что в регионах с единым call-центром с использованием бота и маршрутизацией звонков дела обстоят гораздо лучше.