01 Декабря 2020
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Общество В России
смартфон телефон мобильный сотовый смс (2014) | Фото:

В России появились бесплатные звонки на единый номер по коронавирусу

Крупные мобильные операторы России обнулили стоимость звонков на единый федеральный номер 122, на который все россияне могут обращаться по вопросам, связанным с коронавирусом, пишет "Коммерсант".

О проблеме недозвона до поликлиник и call-центров по COVID-19 говорят и граждане, и СМИ, даже Владимиру Путину на одном из последних совещаний по коронавирусу сообщили, что дозвониться и сообщить о своем состоянии бывает нереально. Президент потребовал решить проблему.

В правительстве проанализировали ситуацию и сделали вывод, что в регионах с единым call-центром с использованием бота и маршрутизацией звонков дела обстоят гораздо лучше.

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В России появились бесплатные звонки на единый номер по коронавирусу

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Теги: коронавирус, сотовые операторы



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