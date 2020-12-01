01 Декабря 2020
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Политика В России
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

Страны-участницы ОЗХО осудили отравление Навального

56 из 193 стран—участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе - Великобритания, США, страны ЕС, раскритиковали отравление российского политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок".

"Мы уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",— говорится в совместном заявлении стран.

Тем временем, Москва заявила, что Берлин, отказавшись от совместного расследования инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, нарушил обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в деле российского политика Алексея Навального кроме бутылки с водой есть и другие предметы со следами отравляющего вещества "Новичок", следует из ответа правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

По словам властей Германии, они оставят за собой решение, как распорядиться результатами исследований биоматериалов оппозиционера.

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Страны-участницы ОЗХО осудили отравление Навального

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Теги: ОЗХО, Навальный, отравление



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