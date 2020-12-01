Роспотребнадзор проверит концерт Басты на соблюдение ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила уточнить обстоятельства проведения концерта рэпера Басты, где могли не соблюдаться санитарные требования по COVID-19.

Выступление артиста состоялось 27 ноября. По данным пользователей соцсетей, во время мероприятия не соблюдались ограничения. При этом рэпер заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, были соблюдены, сообщает РИА "Новости".

По данным "Фонтанка.ру", на концерте в партере не было стульев, хотя наличие сидячих мест было обязательным требованием. Во время выступления зрители якобы стояли плечом к плечу, не соблюдая мер социальной дистанции.

Ранее Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) раскритиковал государство и богатейших людей страны за несоразмерность доходов, получаемых от страны, и помощи, которую они сейчас, якобы, оказывают.

Он возмутился бизнесменами из списка Forbes, которые заработали на России миллиарды долларов, а выделяют на борьбу с коронавирусом лишь миллионы рублей.