ЦБ РФ: ВВП в 2020 году сократится до 4%

Сокращение ВВП России по итогам текущего года будет ближе к 4% с учетом данных за третий квартал и октябрь.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке, экономика страны начнет восстанавливаться в первом квартале 2021 года. По данным регулятора, в октябре выпуск продукции в базовых отраслях экономики продолжил снижаться в годовом выражении.

В этом же месяце продолжилось восстановление спроса на труд. Потребность в работниках возросла, что привело к уменьшению уровня безработицы до 6,3.

По данным Банка России, падение инвестиций в основной капитал уменьшилось до 4,2% в третьем квартале.

Напомним, по мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина спад экономики в России в 2020 году превысит официальный прогноз 3,9%.

Падение экономики по итогам года прогнозируется на уровне 4,5%. Это заявление он сделал на гражданском форуме ОНФ.