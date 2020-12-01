Опрос: в России большинство офисных сотрудников желают работать из дома

71% опрошенных россиян сообщили, что предпочитают трудиться дистанционно из дома.

Как говорится в исследовании SuperJob.ru, работать в коворкингах хотели бы 7%. Для 78% респондентов, работающих в офисах, важно наличие индивидуального рабочего места. Работать за любым свободным столом может лишь каждый пятый, говорится в исследовании.

Как сообщалось, резиденты пермских технопарков отправляют до 70% своих сотрудников на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса.

Всего в регионе 68 таких компаний, в которых работает свыше 4,5 тыс. человек. Некоторые небольшие ИТ-компании уже полностью перешли на "удаленку".