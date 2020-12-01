Перевозчик признал вину в автоаварии с девятью жертвами на трассе "Таврида"

Руководитель транспортного предприятия ИП "Донец" признал свою вину в смертельной автоаварии, которая случилась мнувшим летом на крымской трассе "Таврида".

Предприниматель Виктор Донец подтвердил, что отправил в обратный рейс водителя пассажирского микроавтобуса, который находился за рулем без отдыха более 16 часов.

Также в деятельности транспортного предприятия выявили множественные нарушения в организации перевозки граждан. Донец помещен под стражу, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, водитель микробавтобуса, направлявшегося из Краснодара в Севастополь по трассе "Таврида", заснул за рулем. Известно, что он занимался частным извозом на транспорте, зарегистрированном в Краснодарском крае. В ДТП погибли девять человек