Сбербанк может выпустить собственную криптовалюту

Сбербанк может начать эксперимент по выпуску собственной криптовалюты.

Как ожидается, "сберкойн" появится в 2021 году, сообщил председатель правления банка Герман Греф. "Мы очень внимательно смотрим за тем, что делает Центральный банк, находимся в переговорном процессе с регулятором, и это все должно быть увязано с тем контекстом, который будет выбран как стратегия развития цифрового рубля",— сказал он, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках.

По данным международного рейтингового агентства Moody's, произойдет из-за перераспределения средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями. Не исключено, что это приведет к повышению процентных ставок по банковским вкладам, чтобы удержать клиентов, и в конечном итоге - к увеличению стоимости фондирования, что отрицательно скажется на кредитоспособности банков.