Путин запрещает двойное гражданство для чиновников

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, запрещающие гражданам других стран и обладателям вида на жительство в других странах занимать ряд должностей в органах власти РФ.

Запрет касается должностей, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Если перевести такого сотрудника на не подпадающую под действие новой нормы должность невозможно, он должен быть уволен.

Также, запрещается брать людей с двойным гражданством или ВНЖ и без гражданства России на службу в органы госохраны, Следственный комитет, органы внутренних дел, Счетную палату и таможенные органы, а также занимать таким лицам в регионах России госдолжности или избираться там депутатами, сообщает РБК.

Как сообщалось, поправки в законы о внешней разведке и ФСБ гармонизируют законодательство с обновленной Конституцией, которая запрещает сотрудникам спецслужб иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. Однако в поправках есть "лазейка": иностранный паспорт можно иметь, если это "обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности".