В соцсети "ВКонтакте" анонсировали книгу, якобы написанную бойцом ЧВК

В Сети анонсировали выход в печать книги «Война без правил», якобы написанной одним из бойцов ЧВК «Вагнера». Данная информация появилась 26 ноября 2020 года в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ненастоящий мужчина». Об этом сообщает издание «Дни.ру».

«Автор [книги «Война без правил»] — бывший сотрудник известного оркестра», — говорится в рекламном посте, что многими было воспринято как намек на ЧВК «Вагнера». Однако любая информации, которая могла бы подтвердить это или опровергнуть пока отсутствует.

Известно лишь то, что книга «Война без правил» была написана человеком под псевдонимом Дед Мартин. СМИ допускают вероятность того, что это всего лишь коммерческий ход, чтобы привлечь внимание к изданию. Книга была отдана в типографию, выйдет в конце декабря, будет объемом 360 страниц и расскажет о событиях вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республики — пока это все, что доподлинно известно на момент публикации.

«Ненастоящий мужчина» — сообщество «ВКонтакте», посвященное литературе военно-криминального жанра. Оно занималось публикацией книг о постапокалиптическом будущем и альтернативных реальностях. Стоит отметить, что в аннотациях к книгам всегда присутствует предупреждение, что произведения являются художественным вымыслом.