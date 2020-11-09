Российский вертолёт сбит над Арменией по ошибке, - МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербаёджана заявило о том, что российский Ми-24 сбит по ошибке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ошибка произошла из-за того, что вертолёт летел в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения, приводит РИА Новости заявление азербайджанских дипломатов. Полёт проходил в тёмное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО. Азербайджан готов выплатить России компенсацию.

Напомним, около 17.30 (Мск) 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армеиии в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в вертолёт, он потерял управление и упал в горной местности Армении. Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования.