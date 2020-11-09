Российский Ми-24 сбит в Армении вне зоны боевых действий, - Минобороны

Военные уточнили обстоятельства гибели в Армении российского Ми-24, сообщили Накануне.RU в Минобороны.

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, около 17.30 (Мск) 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Армеиии в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан) российский вертолет Ми-24 обстреляли с земли из ПЗРК. Ракета попала в вертолёт, он потерял управление и упал в горной местности Армении. Два члена экипажа погибли, один с травмами средней тяжести эвакуирован на аэродром базирования.