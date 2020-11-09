Мишустин назначил и.о. министров транспорта, природы и ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил врио главы трёх министерств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

И.о. министра стал первый заместитель министра – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь – заместитель министра Светлана Радченко. Временное руководство Министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин.

Напомним, сегодня теперь уже бывший министро строительства и ЖКХ Владимир Якушев назначен полпредом президента в УрФО.