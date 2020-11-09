СМИ: На границе Армении и Азербайджана сбит российский вертолёт
Российский вертолёт Ми-24 сбит над Арменией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Он сбит недалеко от границы с Азербайджаном.
Вертолёт сбили из ПЗРК.
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Российский вертолёт Ми-24 сбит над Арменией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Он сбит недалеко от границы с Азербайджаном.
Вертолёт сбили из ПЗРК.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС