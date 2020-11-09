09 Ноября 2020
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Общество Украина
Украина, Владимир Зеленский (2019) | Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Президент Украины заразился коронавирусом

Глава Украины Владимир Зеленский подхватил коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат теста. У меня – 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский в своём Telegram.

Напомним, летом коронавирус перенесла жена украинского лидера.

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Президент Украины заразился коронавирусом

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Теги: Владимир Зеленский, коронавирус



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