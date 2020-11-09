Президент Украины заразился коронавирусом

Глава Украины Владимир Зеленский подхватил коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат теста. У меня – 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - написал Зеленский в своём Telegram.

Напомним, летом коронавирус перенесла жена украинского лидера.