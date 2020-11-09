Тюмень готовится стать термальной столицей России

Глава Ростуризма Зарина Догузова по итогу визита в Тюмень высоко оценила туристический потенциал региона, который претендует на звание термальной столицы России.

"Тюмень сильно удивляет. В двух часах полета от Москвы не ожидаешь увидеть настоящие горячие целебные термы. Регион однозначно может претендовать на роль фишки этого зимнего сезона и на роль новой точки на туристической карте нашей страны, в которой невероятным и неожиданным образом совмещаются оздоровительный отдых, термы и богатое культурно-историческое многовековое наследие, которое здесь так бережно хранят", - поделилась впечатлениями чиновница.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что перед визитом высокого гостя в Тюмень была проведена большая аналитическая работа, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это было необходимо, чтобы понять, может ли Тюменская область заявляться на высокий статус термальной столицы. Промониторив российские и европейские курорты, эксперты пришли к выводу, что у региона есть несколько сильных преимуществ.

"Во-первых, регион собрал в себе весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха, который чаще так или иначе представлен чем-то одним - либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями. То, что все это на равнинной территории, а не в горах или областях вулканической деятельности - настоящий феномен, и причина ему - море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось замкнутым, законсервированным внутри", - отметил Пантелеев.

Помимо того, что в одном месте можно получить все виды бальнеологического оздоровления, Тюмень выигрывает своей доступностью и транспортной инфраструктурой. Можно быстро, комфортно и недорого добраться от вокзала и аэропорта до горячих источников, тогда как до многих российских курортов по прибытии в регион нужно еще продолжительное время ехать. Условия размещения в Тюменской области тоже комфортные. Если сравнивать с заграничными термами - преимущество Тюмени в ее ценовой доступности, а перелет из Москвы займет всего около двух часов.

В части инфраструктуры, конечно, на контрасте с Европой мы где-то можем немного проигрывать, отметил Андрей Пантелеев, однако работа с новыми инвесторами уже идет.

Замгубернатора пояснил, что во время визита Зарина Догузова вместе с губернатором Александром Моором встречалась с инвестиционным блоком правительства региона и непосредственно инвесторами. В частности, обсуждались три новых проекта, один из которых начнут реализовывать уже в 2021 году, по второму закончат разрабатывать проектную документацию, а по третьему начнут ее готовить. Все они будут в новом исполнении, с качественной инфраструктурой и четким позиционированием - две, три или четыре звезды. Также прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера.

"Например, помимо зон отдыха, которые активно посещаются, в планах - развитие реабилитационного направления на базе термальных и грязевых месторождений. Это и один из этапов в поддержку развития медицинского туризма, у нас для этого есть все предпосылки. Медицинский город ежедневно обслуживает до семи тысяч человек, оттуда сформируется потребность в реабилитации. Мы рассматриваем проекты по всей области, не только Тюмень, Тобольск и Тюменский район. Например, один из инвесторов планирует развитие локаций сразу в нескольких муниципальных районах", - сообщил Андрей Пантелеев.

Помимо минеральных источников, глава Ростуризма обсуждала с главой регионального правительства историко-культурное наследие Тюменской области. Обговорили связку Верхнего посада, где работы по реконструкции сделаны, с Нижним посадом, где они начались.

"Мы начали реконструировать Базарную площадь, но там еще много есть объектов, которые надо восстанавливать, и часть из них - федеральная. Это как раз и обсуждали - как вместе региону и федерации синхронизироваться и восстановить исторический центр Нижнего посада Тобольска. Сейчас в нацпроекте "Жилье и городская среда" прорабатывается один из проектов, который так и называется - "Восстановление исторических центров городов". Возможно, мы с Тобольском туда будем заявляться", - подчеркнул замгубернатора.

По его мнению, когда Ростуризм расставляет акценты на территории федерации о том, кто как позиционируется субъект и с чем он будет ассоциироваться, это дает понимание и самой отрасли региона, куда она движется, и жителям страны. Он выразил уверенность, что в скором времени начнется мощная совместная рекламная кампания региона и бизнеса и с помощью Ростуризма именно в продвижении Тюменской области как термальной столицы.

"Для многих россиян это до сих пор неизвестная история, что у нас есть горячие источники. Тема термальных вод однозначно вызывает интерес у любого человека, желание съездить и посмотреть. Уверен, что с точки зрения позиционирования региона термы - это мощный локомотив, который поможет нам и в этом туристическом направлении тоже развиться", - подытожил Андрей Пантелеев.