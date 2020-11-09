Мосгордума не захотела создать комиссию по контролю за своими расходами

Мосгордума снова ведет себя крайне не логично. Буквально только что суд вынес обвинительный приговор по делу депутата Олега Шереметьева – его обвиняли в растрате средств думы. Казалось бы – контроль нужно усиливать, раз у депутатов есть возможность совершать мошеннические действия. Но нет.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что сегодня комиссия по экономической и социальной политике отказалась создавать комиссию по контролю за расходами МГД.

"Полагаю, этот вопрос был бы крайне уместен в связи с рядом скандалов о крайне странных закупках МГД (автомобили, медиатека, аналитические заказы и тп), - припоминает Тимонов в своем telegram-канале. - Предложение отклонено со счетом ЗА 3, против 8 при 13 членах комиссии. Что ж... Будем делать проект и стараться вынести на заседание Мосгордумы без поддержки профильной комиссии".