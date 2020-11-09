09 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев. (2020) | Фото: Всеволод Дмитриев / пресс-служба Мосгордумы

Мосгордума не захотела создать комиссию по контролю за своими расходами

Мосгордума снова ведет себя крайне не логично. Буквально только что суд вынес обвинительный приговор по делу депутата Олега Шереметьева – его обвиняли в растрате средств думы. Казалось бы – контроль нужно усиливать, раз у депутатов есть возможность совершать мошеннические действия. Но нет.
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Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что сегодня комиссия по экономической и социальной политике отказалась создавать комиссию по контролю за расходами МГД.

"Полагаю, этот вопрос был бы крайне уместен в связи с рядом скандалов о крайне странных закупках МГД (автомобили, медиатека, аналитические заказы и тп), - припоминает Тимонов в своем telegram-канале. - Предложение отклонено со счетом ЗА 3, против 8 при 13 членах комиссии. Что ж... Будем делать проект и стараться вынести на заседание Мосгордумы без поддержки профильной комиссии".

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Мосгордума не захотела создать комиссию по контролю за своими расходами

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Теги: мосгордума, контроль расходов, депутаты



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