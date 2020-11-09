"Это просто ужас!" Москвичи провели встречу с депутатами по поводу навязываемого дистанта

В Москве, во дворе дома на Мироновской улице, состоялась встреча родителей с депутатами Мосгордумы и муниципального района по поводу дистанционного режима для школьников, против которого выступают многие родители.

На встрече было около 200 человек, сообщает РИА "Катюша". Представитель организации "Родители Москвы" Инна Гориславцева заявила, что было написано коллективное письмо депутатам Мосгордумы. Она указала на несуразность: почему детям не запрещено ходить в садик, но запрещено ходить в учреждения дополнительного образования или школу?

"Мне пишут письма дети: нас заставляют читать стихи с завязанными глазами и делать пучок на голове, чтобы было видно, что у нас нет в ушах наушников. Это просто ужас! Моя почта просто ломится от ошибок, найденных в заданиях МЭШ. В какой-то момент платформы становятся платными – и ребенку выскакивает уведомление, что задание можно выполнить бесплатно только до определенного времени . Я не понимаю, зачем вы регистрируетесь на этих платформах и участвуете в процессе? Чтобы система разрушилась, из нее нужно выйти – вот и все", - сказала лидер "Родителей Москвы" Илона Менькова.

На встрече многие родители рассказывали, что дистанционный режим - это по факту потеря времени, мучения, да еще и угрозы.

Депутат Евгений Ступин был согласен с москвичами. Он отметил, что никто не исследует, насколько сильно школы влияют на распространение коронавируса, а просто переводят на дистант.

"Кому-то объяснили, насколько дистант сократил количество больных?" - сказал он.

В письме москвичи интересуются, почему это МЭШ использует программный продукт, разработанный компанией Microsoft, и сколько стоила его интеграция в МЭШ. Какая сумма была потрачена из бюджета Москвы за последние три года на создание и развитие платформы МЭШ? Также люди требуют раскрыть данные о количестве детей возрастной группы 11-18 лет, инфицированных коронавирусом с марта по октябрь, в абсолютных показателях (естественно, оно многократно меньше заболевших в более старших возрастах, поэтому не озвучивается).

Еще одно требование - обратиться в департамент здравоохранения Москвы с целью проведения полноценного исследования влияния системы дистанционного обучения на физическое и психическое здоровье детей и подростков и обнародования результатов. По данным НМИЦ здоровья детей Минздрава, оно крайне негативное. Его директор Владислав Кучма был уволен после обнародования результатов исследований того вреда, которое наносит детям цифровизация образования.

Депутаты пообещали передать требования в Мосгордуму и мэру столицы Сергею Собянину.