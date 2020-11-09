Рабочие челябинского завода, которые два года добиваются выплаты зарплаты, обратились к Путину

В Челябинске работники предприятия "Уралтрубмаш", которые уже более двух лет добиваются выплаты заработной платы, написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в феврале текущего года региональный СК завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей предприятия "Уралтрубмаш" Сергея Гуськова и Александра Севостьянова. Они обвиняются в невыплате зарплаты 118 сотрудникам на общую сумму в 15 млн руб. В ходе следствия на имущество Гуськова и Севостьянова в сумме более 250 млн руб., а также на активы предприятия на общую сумму 150 млн руб. был наложен арест.

Однако работники предприятия до сих пор не могут получить заработанные деньги. 23 октября они пришли к своему бывшему месту работы, где подписали письмо президенту с просьбой о помощи. По словам работников, задолженность предприятия перед 118 сотрудниками составляет 18 млн руб.

В письме говорится, что "Уралтрубмаш" было успешным предприятием, производившем продукцию для всех крупнейших нефтегазовых, машиностроительных и оборонных предприятий РФ. Однако деятельность Гуськова привела к сокращению рабочих мест и развалу предприятия.

В настоящий момент предприятие находится в процедуре банкротства. Однако в отчете арбитражного управляющего в числе текущих кредиторов значится только 50 человек, несмотря на то, что потерпевшими по уголовному делу признаны 118 рабочих. По мнению работников, арбитражный управляющий ничего не предпринимает для защиты их интересов и погашения долга по заработной плате. В связи с этим они просят президента вмешаться в данную ситуацию.

"С января 2018 года мы обращались во всевозможные инстанции в надежде найти защиту и поддержку. Несколько обращений к губернатору Челябинской области Текслеру А. Л. также ни к чему не привели. От всех этих ведомств у нас имеются многочисленные бессмысленные отписки", - говорится в письме.

В феврале 2020 г. уголовное дело в отношении руководства предприятия по факту невыплаты зарплаты было передано в суд. Однако, по словам работников, адвокаты и подсудимые затягивали процесс. В сентябре уголовное дело было возвращено судом в прокуратуру на основании ст. 237 УПК РФ.

"И сейчас уже никто не скажет, когда же мы сможем получить свою заработную плату. Сейчас нам стало понятно, что мошенники творят произвол, а правоохранительные органы - бессильны. И мы обращаемся к Вам за помощью и поддержкой. Владимир Владимирович, помогите нам заставить чиновников работать и оказывать помощь пострадавшим, а не преступникам", - говорится в письме.