В Югре известный художник умер от коронавируса

Скончался художник Геннадий Райшев. Соболезнования его семье выразила губернатор Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Погасла звезда великого творца, талантливого автора, народного художника. Свет, энергия, которыми наполнены полотна Геннадия Степановича, будут сопровождать ещё многие поколения. Он останется в памяти югорчан непревзойденным авторитетом современного изобразительного искусства коренных народов Сибири, уникальным явлением многонациональной культуры России, мыслителем и философом. Вечная память верному сыну югорской земли", - сказала Комарова.

Причиной смерти стал коронавирус, который художник переносил очень тяжело, сообщили Накануне.RU в "Открытом регионе". Поражение лёгких составляло 90%.