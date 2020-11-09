Ямал продолжает увеличивать коечный фонд для лечения covid-больных

Ямало-Ненецкий автономный округ продолжает работу по развертыванию коечного фонда на территории региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, только за сегодня в различных муниципалитетах было развернуто 140 коек для лечения пациентов, переносящих коронавирус в легкой и средней формах. Среди них горбольница в Лабытнанги (40 коек), Муравленко (20 коек) и перепрофилированное под инфекционное терапевтическое отделение Аксарковской ЦРБ (20 коек).

"Коечный фонд увеличивается в соответствии с потребностью в госпитализации больных коронавирусом. По мере необходимости у нас будут разворачиваться дополнительные мощности. Резерв свободных коек сохраняется на уровне 15%", - рассказала заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Департамент здравоохранения ежедневно мониторит ситуацию с заболеваемостью. На данный момент потребности в оборудовании мест для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания нет: в регионе достаточно коек, оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Так, например, Новоуренгойский ПНД перепрофилирован под инфекционное отделение, что увеличивает коечный фонд на 60 мест. Пациенты психоневрологического диспансера временно располагаются в неврологическом отделении Новоуренгойской ЦГБ. Госпитализация пациентов, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а также пред- и послерейсовые осмотры осуществляются в приемном отделении центральной городской больницы.

Всего в округе развернуто 1 тыс. 980 коек, из них 601 – оборудованы кислородом, 127 – оснащены аппаратами ИВЛ.