Задержан солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев в Воронеже

В Воронежской области задержан солдат-срочник Антон Макаров, подозреваемый в убийстве четырех человек.

Солдата нашли в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа. Сопротивления он не оказывал, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Западного военного округа. На видеокадрах, появившихся в сети, видно, что Макарова задержали жестко, при этом на вопрос о том, знает ли он, за что его задерживают, солдат ответил "За всё".

ВСУ СКР по Воронежскому гарнизону ранее возбудило в отношении Макарова уголовное дело по двум статьям - убийство двух или более лиц и хищение оружия.

По версии следствия, ранним утром в понедельник, 9 ноября, "Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен". Позже выяснилось, что на месте происшествия скончались три человека, еще один умер в больнице после госпитализации.

Между тем, одной из причин произошедшего мог быть нервный срыв военнослужащего. По данным СМИ, прежде чем напасть на офицера Макаров вступил с ним в перепалку. Майор, которого убил солдат, приехал в часть с проверкой. Также появлялась информация о возможных неуставных отношениях Макарова с сослуживцами.