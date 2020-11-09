09 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
вода кран (2016) | Фото: gidroguru.com

Нефтеюганцы готовят обращение к Путину для решения "водного вопроса"

Жители Нефтеюганска готовят обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием решить вопрос обеспечения города чистой водой, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте "Нефтеюганск - город реальной активности".

"В городе Нефтеюганске ХМАО-Югры на протяжении многих десятилетий не решен вопрос чистой воды: ни холодная, ни тем более горячая вода, которая подаётся в краны жителей из системы центрального отопления, до сих пор не соответствуют существующим нормам законодательства. И это несмотря на огромные финансовые вложения в решение этой проблемы – за последние годы 1 млрд рублей, на 2020-2022 – 500 млн руб. Несмотря на несоответствие качества воды существующим нормам, тарифы на холодную и горячую воду регулярно (два раза в год) повышаются. Так, с 1 июля.2020 г. тарифы повысились на 3,5%, а плата за водоотведение повысилась на 47,5%", - сообщают авторы обращения.

По мнению общественников, администрация Нефтеюганска, а также "Юганскводоканал" и "ЮТТС" не заинтересованы в повышении качества воды, так как у них есть возможность "ничего не делать, но собирать деньги с населения, регулярно повышая тарифы".

"Несоответствие воды нормам не отрицает мэр города Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Знает о проблеме чистой воды в Нефтеюганске и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Несмотря на это, очередное повышение тарифов утверждено Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры. приказы РСТ: вода и водоотведение - приказ РСТ ХМАО-Югры № 142-нп от 12.12.2019г; теплоснабжение - приказ РСТ ХМАО-Югры № 107-нп от 03.10.2019г.; электроэнергия - приказ РСТ ХМАО-Югры № 126-нп от 10.12.2019г. В предыдущие годы и в 2020 году тарифы на коммунальные услуги повышали дважды и двухэтапное повышение было одобрено правительством РФ", - говорится в документе.

Авторы петиции требуют обеспечить население качественной водой, привести тарифы за водоснабжение и водоотведение в соответствие с установленными Правительством РФ, взять на контроль действия властей в сфере установки тарифов за ЖКХ.

Сбор подписей стартовал в октябре. По словам активистов, обращение уже поддержали около 6 тыс. человек.

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Нефтеюганцы готовят обращение к Путину для решения "водного вопроса"

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Теги: Владимир Путин, Наталя Комарова, чистая вода, нефтеюганцы, обращение



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