Мантуров о локдауне: "Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений"

Несмотря на рекордный рост заболеваемости коронавирусом (за последние сутки более 21 тыс. – почти в два раза больше, чем в во время весеннего пика), Минпромторг России призывает не вводить локдаун и тотальные запреты на экономическую активность.

Глава ведомства Денис Матнуров сегодня высказался за точечные ограничения. "Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений. Если весной это было обосновано, потому что антиковидная работа только начиналась, то сейчас есть способы снизить риски не прибегая к крайним мерам", - цитирует ТАСС выступление Мантурова на Неделе российского ретейла.

Министр пригрозил и нарушителям санитарных требований: "Исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя. Именно это должно стать единственно правильным подходом к регулированию деятельности ретейла в новых реалиях".

По оценкам Минпромторга, пандемия и ограничения уже привели к закрытию до 20% российских кафе и ресторанов.