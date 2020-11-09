09 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Для челябинских аптек закупили 200 пульсоксиметров

В Челябинской области закупили 200 пульсоксиметров для аптек. Теперь посетили смогут бесплатно измерить уровень кислорода в крови, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня областной аптечный склад получил 200 пульсоксиметров для крупных аптек области. Они в ближайшие дни появятся в аптеках, и любой посетитель сможет померить сатурацию. Все провизоры проинформированы о тех контрольных показателях, которые необходимы. Надеюсь, что эта мера позволит гражданам следить за здоровьем и может быть лишний раз не паниковать", - рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Она отметила, что уровень сатурации показывает уровень пораженности легких.

Кроме того, на благотворительные средства закупаются пульсоксиметры для фельдшеров, которые будут замерять уровень сатурации при посещении больных на дому, в том числе с ОРВИ.

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Для челябинских аптек закупили 200 пульсоксиметров

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Теги: пульсоксиметр, коронавирус, аптека,



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