СМИ: Бессменный глава ФАС уйдет в отставку

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который возглавляет ведомство 16 лет, с момента его создания, уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает РБК, а также телеграм-канал "Незыгарь".

В качестве кандидатов на должность источники РБК назвали вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и главу управления ФАС по Петербургу Вадима Владимирова.

Артемьев возглавляет антимонопольное ведомство с 2004 года (после упразднения антимонопольного комитета). На какую должность он перейдет из ФАС, пока неизвестно.