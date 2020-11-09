09 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Единая Россия, Александр Козлов, Приамурье (2015) | Фото:deita.ru

"Здесь невозможно договориться": будущий глава Минприроды высказался по аварии на "Норникеле"

Члены двух профильных комитетов Госдумы – по экологии и по природным ресурсам – сегодня встречались с кандидатом в министры природных ресурсов и экологии России.
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Напомним, прежний глава ведомства Дмитрий Кобылкин сегодня был отправлен в отставку, на его места премьер-министр Михаил Мишустин предлагает главу Минвостокразвития Александра Козлова.

Депутаты, которые по новому закону должны утвердить министра, сегодня просили Козлова представить свою позицию по ряду вопросов, но больше напутствовали и критиковали его предшественника.

Так, Козлову сообщили, что теперь у него не будет "авторитетного курирующего вице-премьера" (речь о Юрии Трутневе) и придется самостоятельно справляться с давлением, которое на Минприроды постоянно оказывают недропользователи в лице крупнейших компаний. Тут, впрочем, депутаты комитетов вспомнили, что у Кобылкина "была принципиальность позиции", как и у Росприроднадзора.

Козлову предложили ответить на вопрос о том, какая сторона права в вопросе начисления штрафа за ущерб от аварии на предприятии "Норильского никеля" – собственно компания или Росприроднадзор, который сейчас с ней судится?

"Во всем должна быть справедливость. Это законодательно определенное понятие. Если есть решение суда – надо ставить точку", - заявил Козлов, при этом дав понять, что к давлению компаний готов: "Здесь невозможно договориться. Если когда-то чья-то ответственность наступает, он всегда пытается сопротивляться".

Дмитрий Артюхов, Александр Козлов(2019)|Фото: yanao.ru

Член комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева пожаловалась на запущенность проблем, которые существуют в ключевых проектах министерства: мусорной реформе, нацпроекте "Экология", лесной отрасли, теме загрязнения и застройки Байкала. Она посетовала на тот факт, что иногда не устраивающие думских "экологов" позиции Минприроды "протаскивало через другие комитеты".

"[Мусорная] реформа идет по-живому, по людям. Сложнейшая тема по воздуху. Регионы ни копейки не получили на сокращение выбросов. Не все министры и их замы считали нужным приходить на заседания комитетов. Госдума пойдет скоро на выборы, с нас граждане спросят. Большая просьба подключаться сразу", - отметила Тимофеева. Ее поддержал председатель комитета Владимир Бурматов. Он указал Козлову на тот факт, что принятый "с боями" законопроект о техногенных катастрофах лежит" и не работает, поскольку правительство не принимает подзаконные акты.

"Вы знаете, как люди реагируют, когда у них в платежках кратно выросли цифры, а никаких изменений они не видят. Вы как человек избиравшийся должны знать", - напомнил Бурматов Козлову про губернаторскую карьеру. Депутат также припомнил кандидату в министры, как непросто живется губернаторам: "Мы видим, что программа [по очистке воздуха] срывается. Вы работали в системе исполнительных органов региона. Отвечает за программу губернатор, а губернатор сидит без денег. Деньги забирают обратно в резервный фонд, хотя мы тут голосуем за то, чтобы их выдали", - пожаловался Бурматов.

В итоге комитеты приняли решение, что будут рекомендовать коллегам на завтрашнем пленарном заседании одобрить кандидатуру Козлова.

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"Здесь невозможно договориться": будущий глава Минприроды высказался по аварии на "Норникеле"

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Теги: александр козлов, минприроды, комитет по экологии, норильский никель



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