Свердловский технопарк "Университетский" вошел в число самых эффективных в России

Технопарк высоких технологий Свердловской области "Университетский" вошел в I группу (А+) – "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" VI национального рейтинга технопарков России ассоциации кластеров и технопарков страны. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Всего в 2020 году в рейтинг вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов. Эксперты оценивали лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.

"Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым уделяется особое внимание развитию технологического предпринимательства. Технопарк "Университетский" прочно закрепился в числе успешных структур в региональной системе поддержки производственных стартапов. В 2019 году технопарк также попал в первую группу, заняв восьмое место, и за год укрепил свои позиции, поднявшись на третью строчку", - прокомментировал исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

"Мы признательны за высокую оценку наших достижений. В ближайших планах развития – это строительство производственных корпусов, чтобы создать лучшие условия для наших резидентов, а также дальнейшее развитие компетенций для решения задач по максимально быстрой коммерциализации инновационных проектов", - заявил генеральный директор технопарка Марат Нуриев.

В 2020 году оценка технопарков проводилась по 20 показателям, в числе которых: "Инновационная активность резидентов технопарка", "Экономическая деятельность резидентов технопарка", "Эффективность деятельности управляющей компании технопарка", "Инвестиционная привлекательность технопарка" и другие.

"Ежегодно методика рейтинга совершенствуется в результате взаимодействия с экспертным сообществом, что позволяет повышать точность и объективность оценки деятельности резидентов и управляющих компаний технопарков", - приводятся слова директора ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко на официальном сайте ассоциации.

Стоит отметить, что проекты резидентов технопарка "Университетский" нацелены на решение задач ряда национальных проектов, в том числе "Здравоохранение", "Экология", "Производительность труда и поддержка занятости".