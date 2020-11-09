Попова назвала регионы, где необходимо усилить противовирусные меры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала усилить ограничения в нескольких регионах, где ситуация с коронавирусом сложная.

По ее словам, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

Попова отметила, что те регионы, где не применяются административные санкции и не введен запрет на проведения массовых мероприятий, сохраняют высокие показатели заболевания коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что если не удастся справиться с текущей фазой эпидемии уже введенными ограничениями, могут быть приняты новые, дополнительные меры безопасности.

В конце октября ведомство ввело обязательное ношение масок в общественных местах, а также рекомендовало запретить проведение развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов, в те же часы ограничить работу общепита.